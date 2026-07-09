Бухгалтер Перепёлкина: ошибочная переплата не даёт работодателю автоматического удержания

Переплата может появиться по разным причинам: работнику выплатили аванс за первую половину месяца, а затем он уволился, не отработав остальной период; бухгалтер допустил арифметическую ошибку и перечислил лишние деньги; сотрудник получил под отчёт средства на командировку или закупки и не вернул неиспользованный остаток. Такие примеры привела эксперт в беседе с RT.