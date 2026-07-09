Бухгалтер Перепёлкина: ошибочная переплата не даёт работодателю автоматического удержания

Ошибки с выплатами зарплаты происходят чаще, чем принято думать. Многие работодатели считают, что излишне перечисленные средства достаточно просто удержать из следующей зарплаты сотрудника — это распространённое заблуждение, отметила Эльза Перепёлкина, бухгалтер и эксперт по НДС, основатель проекта «Бухгалтерский Дом».
Переплата может появиться по разным причинам: работнику выплатили аванс за первую половину месяца, а затем он уволился, не отработав остальной период; бухгалтер допустил арифметическую ошибку и перечислил лишние деньги; сотрудник получил под отчёт средства на командировку или закупки и не вернул неиспользованный остаток. Такие примеры привела эксперт в беседе с RT.
По её словам, поведение в этих ситуациях регулирует статья 137 Трудового кодекса РФ, которая перечисляет конкретные основания для удержаний из зарплаты. Однако сама по себе переплата не предоставляет работодателю безусловного права удержать деньги — закон содержит закрытый перечень случаев, когда это допустимо.
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