На Кубани за сутки возобновили работу еще 36 АЗС

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по состоянию на утро 9 июля в Краснодаре работают 63 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 33 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-100 — на 11, дизельное топливо — на 59. В течение дня ситуация меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.