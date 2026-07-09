В Крыму предостерегли детей от оборудования «топливных тайников»

«Сейчас наболевшая тема — топливо. Много людей попадают в неприятные истории, схемы. Это касается и несовершеннолетних», — рассказал Сейтхалилов.
Он отметил, что подростки катаются на мопедах, для которых тоже нужно топливо. На АЗС их не заправляют, поэтому подростки идут в социальные сети к перекупщикам. Там несовершеннолетних могут обмануть, требуя предоплату, или же завербовать, предлагая бензин за выполнение каких-то действий.
Например, сейчас распространено делать «топливные тайники», к которым привлекают подростков… Закапывают канистры, а покупатели потом ищут… И таких схем много, групп много.
За это, как и за любое другое нарушение, грозит ответственность. Специалист подчеркнул, что родителям нужно уделять больше внимания детям, налаживать с ними доверительные отношения, чтобы вовремя предупредить неприятности.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
Позже глава государства поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.