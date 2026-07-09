В Крыму предостерегли детей от оборудования «топливных тайников»

Он отметил, что подростки катаются на мопедах, для которых тоже нужно топливо. На АЗС их не заправляют, поэтому подростки идут в социальные сети к перекупщикам. Там несовершеннолетних могут обмануть, требуя предоплату, или же завербовать, предлагая бензин за выполнение каких-то действий.