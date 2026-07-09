Смена «Наука и технологии» на ТИМ «Бирюса»: сотрудники «Норникеля» поделились опытом работы дронов в сложных подземных условиях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В конце июня в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи “Бирюса” впервые прошла профильная смена “Наука и технологии”. Главная задача образовательной программы — вовлечение молодежи в инновации и поиск перспективных кадров для важнейших сфер экономики — от недропользования и сельского хозяйства до ИТ.
На Красноярском водохранилище собрались 655 студентов, начинающих специалистов и преподавателей из 36 регионов России. Среди них сотрудники Заполярного филиала «Норникеля»: инженер-технолог 1 категории рудника «Комсомольский» Артем Фазлыев, ведущий специалист Департамента инноваций Дмитрий Кузнецов, старший мастер Надеждинского металлургического завода Дмитрий Цыбенов, ведущий специалист рудника «Таймырский» Давид Голоев и главный менеджер Управления цифровой трансформации горного производства Азамат Кужин.
Молодые специалисты изучали опыт других компаний в недропользовании, учились создавать собственных программных роботов, искали людей с помощью дронов, участвовали в спортивных состязаниях. Кроме этого, они поделились своим опытом работы.
Так Азамат Кужин рассказал о внедрении дронов в сложных подземных условиях, где отсутствует глобальная навигация, высока запылённость и ограничена видимость. По его словам, среди основных задач БПЛА — 3D-моделирование шахтных стволов, контроль состояния крепи и вентиляции, оценка засоров в рудоспусках и инспекция опасных для человека участков. Ключевой эффект — это не только безопасность, но и создание цифровых двойников объектов, на основе которых инженеры принимают решения быстрее и точнее.
«Тема цифровизации и инноваций в промышленности находится в фокусе внимания как федеральных, так и региональных властей. На форуме стало очевидно, что молодёжь интересуется реальными технологиями, которые уже работают в промышленности, а не только теорией. После лекции студенты и молодые специалисты задавали конкретные вопросы: как дрон работает под землей, как он позиционируется без глобальной навигационной системы, можно ли управлять им в реальном времени. И “Норникель” для них — это реальная площадка для реализации амбициозных идей и проектов. Многие выразили желание пройти стажировку или начать работать в компании», — рассказал Азамат Кужин.
Дмитрий Кузнецов впервые принял участие в ТИМ «Бирюса». «Понравилось общение с людьми из разных индустрий и сфер жизни — от молодых учителей и металлургов до инженеров-разработчиков и физиков-ядерщиков», — рассказал он, добавив, что подобные события нужны для повышения кругозора, насмотренности и личного развития. Образовательная сессия позволяет оценить разные современные технологии в сфере недропользования и добавить новых идей, которые молодой специалист уже обсудил с директором своего департамента.
По итогам смены все участники команды «Норникеля» получили удостоверения о повышении квалификации, а Дмитрия Кузнецова наградили за активное участие в образовательной программе форума.
Следующая смена «Гражданский форум: люди и решения», в которой принимает участие корпоративная команда «Норникеля» проходит на ТИМ «Бирюса в эти дни. Лидеры программы “Люди территории”» примут участие в открытии коворкинг-центра, который «Норникель» построил на площадке форума.
Напомним, ТИМ «Бирюса» — всероссийский молодёжный образовательный форум, который проводится в Красноярском крае с 2007 года и за это время объединил более 60 тысяч участников. В юбилейном 2026 году форум включает 10 тематических смен. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Красноярского края в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».