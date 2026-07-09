Смена «Наука и технологии» на ТИМ «Бирюса»: сотрудники «Норникеля» поделились опытом работы дронов в сложных подземных условиях

«Тема цифровизации и инноваций в промышленности находится в фокусе внимания как федеральных, так и региональных властей. На форуме стало очевидно, что молодёжь интересуется реальными технологиями, которые уже работают в промышленности, а не только теорией. После лекции студенты и молодые специалисты задавали конкретные вопросы: как дрон работает под землей, как он позиционируется без глобальной навигационной системы, можно ли управлять им в реальном времени. И “Норникель” для них — это реальная площадка для реализации амбициозных идей и проектов. Многие выразили желание пройти стажировку или начать работать в компании», — рассказал Азамат Кужин.