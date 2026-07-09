Нижегородцы назвали свою «зарплату мечты»

Жители Нижнего Новгорода мечтают получать 204 857 рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование «Авито Рекламы» и «Авито Работы», которое есть в распоряжении сайта pravda-nn.ru.
Распределение желаемого дохода оказалось неравномерным. Больше четверти работающих нижегородцев (26%) хотели бы получать более 300 тысяч рублей ежемесячно. Еще 22% считают достаточным доход от 100 до 150 тысяч рублей. Меньше всего респондентов согласились бы на зарплату до 70 тысяч — такой вариант выбрали всего 1%. Для сравнения, в среднем по России мужчины мечтают о доходе в 198 676 рублей, а женщины — о 170 813 рублях.
Ради кратного увеличения заработка нижегородцы готовы на серьезные шаги. Треть участников опроса (33%) признались, что ради зарплаты, которая в три и более раз превышает текущую, готовы сменить сферу деятельности или переехать в другой город. Еще 24% устроил бы рост дохода в 1,5−2 раза при расширении обязанностей.
В целом о смене профессии часто задумываются 31% работающих нижегородцев, а 9% уже активно ищут работу в другой отрасли.
Эксперты также выяснили, на что жители города потратили бы прибавку к зарплате в 30%. Каждый четвертый (25%) в первую очередь направил бы эти деньги на формирование финансовой подушки безопасности. Еще 22% потратили бы их на отпуск и путешествия, а 18% — на повышение уровня повседневной жизни. На ремонт жилья готовы выделить 16%, на здоровье и крупные покупки — по 14%. Выплату кредитов и долгов назвали приоритетом только 10% опрошенных.