Нижегородцы назвали свою «зарплату мечты»

Эксперты также выяснили, на что жители города потратили бы прибавку к зарплате в 30%. Каждый четвертый (25%) в первую очередь направил бы эти деньги на формирование финансовой подушки безопасности. Еще 22% потратили бы их на отпуск и путешествия, а 18% — на повышение уровня повседневной жизни. На ремонт жилья готовы выделить 16%, на здоровье и крупные покупки — по 14%. Выплату кредитов и долгов назвали приоритетом только 10% опрошенных.