В Пермском крае есть собственная программа модернизации сельхозтехники

— Мы продолжаем работу по всем направлениям: силосы трав, сенаж и кукуруза. Параллельно переходим к активной фазе подготовки к зерновой уборочной кампании. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка комбайнов к выходу в поля. По предварительным прогнозам, начнём работы раньше срока, поэтому мы мобилизуем все ресурсы, чтобы встретить этот период во всеоружии, — рассказала директор агрофирмы «Победа» Ольга Тунёва.