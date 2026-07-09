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Власти Городецкого округа попросили увеличить поставки топлива на АЗС

На большинстве заправок 9 июля бензин для автомобилистов оказался недоступен.

Источник: Комсомольская правда

В Городецком муниципальном округе 9 июля на большинстве автозаправочных станций действуют ограничения на продажу бензина. В связи с этим администрация округа направила обращение в ООО «ЛИКАРД» — дочернюю компанию ПАО «ЛУКОЙЛ» — с просьбой синхронизировать объемы поставок топлива на АЗС в Городце и Заволжье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

По данным местных властей, на АЗС «Лукойл» бензин для физических лиц отсутствует. Заправляют только спецтранспорт с ограничением до 40 литров, при этом в Заволжье доступен бензин АИ-95, в том числе для автомобилистов.

На заправках «Газпромнефть» бензин АИ-92 отпускают только по топливным картам с лимитом до 60 литров. Для физических лиц бензина нет, однако дизельное топливо и газ имеются в наличии.

На АЗС «Кондор» отсутствуют бензины АИ-92 и АИ-95. У ИП Грачева бензин также отпускается только организациям по топливным картам, а газ доступен. Аналогичные ограничения введены на заправках ОПТИ и «Стандартойл», где обслуживание ведется исключительно по топливным картам, а для частных автомобилистов бензин временно отсутствует.

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