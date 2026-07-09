Власти Городецкого округа попросили увеличить поставки топлива на АЗС

В Городецком муниципальном округе 9 июля на большинстве автозаправочных станций действуют ограничения на продажу бензина. В связи с этим администрация округа направила обращение в ООО «ЛИКАРД» — дочернюю компанию ПАО «ЛУКОЙЛ» — с просьбой синхронизировать объемы поставок топлива на АЗС в Городце и Заволжье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.