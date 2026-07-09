Новосибирский мэр оценил работу общественного транспорта при дефиците топлива

Общественный транспорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме, несмотря на напряжённую ситуацию на топливном рынке. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По словам главы города, транспортная система оказалась устойчивой во многом благодаря большой доле электротранспорта и автобусов на газомоторном топливе. Всего в городском пассажирском парке, включая частных перевозчиков, насчитывается 1 542 единицы техники. На бензине и дизельном топливе работает только 29% подвижного состава.
Остальная часть транспорта менее зависима от ситуации с бензином и дизелем: 32% приходится на электрическую тягу, ещё 39% — на газомоторное топливо.
«При этом общественный транспорт Новосибирска, принадлежащий муниципалитету, вообще не использует бензин и дизель», — отметил мэр.
Троллейбусный парк ранее обновили: город получил 258 новых машин с автономным ходом. На трамвайных маршрутах также появляются новые модели, собранные на совместном предприятии «БКМ Сибирь». Муниципальные автобусы работают на газе.
По данным мэрии, электротранспорт и метро в 2025 году перевезли более 166 миллионов пассажиров. Это около 60% всего пассажиропотока общественного транспорта Новосибирска.
Власти считают, что в условиях топливного дефицита электротранспорт становится одним из наиболее надёжных способов передвижения по городу.