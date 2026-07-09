Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский мэр оценил работу общественного транспорта при дефиците топлива

Общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме на фоне напряжённой ситуации с топливом.

Источник: телеграм-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

Общественный транспорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме, несмотря на напряжённую ситуацию на топливном рынке. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По словам главы города, транспортная система оказалась устойчивой во многом благодаря большой доле электротранспорта и автобусов на газомоторном топливе. Всего в городском пассажирском парке, включая частных перевозчиков, насчитывается 1 542 единицы техники. На бензине и дизельном топливе работает только 29% подвижного состава.

Остальная часть транспорта менее зависима от ситуации с бензином и дизелем: 32% приходится на электрическую тягу, ещё 39% — на газомоторное топливо.

«При этом общественный транспорт Новосибирска, принадлежащий муниципалитету, вообще не использует бензин и дизель», — отметил мэр.

Троллейбусный парк ранее обновили: город получил 258 новых машин с автономным ходом. На трамвайных маршрутах также появляются новые модели, собранные на совместном предприятии «БКМ Сибирь». Муниципальные автобусы работают на газе.

По данным мэрии, электротранспорт и метро в 2025 году перевезли более 166 миллионов пассажиров. Это около 60% всего пассажиропотока общественного транспорта Новосибирска.

Власти считают, что в условиях топливного дефицита электротранспорт становится одним из наиболее надёжных способов передвижения по городу.