Новосибирский мэр оценил работу общественного транспорта при дефиците топлива

По словам главы города, транспортная система оказалась устойчивой во многом благодаря большой доле электротранспорта и автобусов на газомоторном топливе. Всего в городском пассажирском парке, включая частных перевозчиков, насчитывается 1 542 единицы техники. На бензине и дизельном топливе работает только 29% подвижного состава.