Самые высокие зарплаты в Петербурге платят водителям и врачам

Самой прибыльной вакансией оказалось предложение для водителя категории Е с зарплатой от 220 тыс. рублей. Также в список вошли вакансии backend-разработчика, врача травматолога-ортопеда, сосудистого хирурга, заведующего отделением инструментальных методов диагностики, врача ультразвуковой диагностики, начальника отдела сетевого администрирования, главного механика, ведущего инженера-проектировщика по водоснабжению и канализации, а также водителя самосвала категории С.