Бензин в регионах Сибири. Цены, наличие, правила продажи, работа АЗС

Ситуация с топливом в Сибири остаётся напряжённой. В одних регионах ввели строгие ограничения на продажу бензина, в других — разрешили заправлять канистры, но с лимитами. Власти пытаются стабилизировать рынок, а водители ищут способы не остаться с пустым баком.
omsk.aif.ru разбирается, что происходит с бензином в Омской области, Новосибирске, Кузбассе и Красноярском крае.
Омская область: канистры разрешили, но лимиты остались.
Две недели омичам запрещали заливать топливо в канистры. Теперь запрет снят.
Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистры. Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры исходя из ранее установленных лимитов.
Снятие запрета станет важным подспорьем для дачников, владельцев сельхозтехники, лодочных моторов, генераторов и жителей отдалённых районов. Им часто необходимо хранить небольшие запасы горючего для бытовых нужд, и теперь сделать это можно легально.
Однако объёмные рамки сохраняются. На городских АЗС за раз можно залить не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля. На трассовых — 40 литров бензина и 200 литров дизеля. Кроме того, в регионе остаются очереди на заправках.
Новосибирск: общественный транспорт на газе
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что работа общественного транспорта не пострадала: 71% перевозчиков используют альтернативные источники энергии. На городских АЗС сохраняется лимит — не более 30 литров в одни руки. Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Сергей Лацких посоветовал жителям временно отказаться от дальних поездок.
Эксперты советуют оптимизировать маршруты, объединяя несколько дел в одну поездку, или пересаживаться на общественный транспорт. Данные о запасах топлива обновляются в режиме реального времени на официальных сайтах сетей АЗС и доступны по телефонам горячих линий.
Кузбасс: чат-бот, поставки и 10 литров в канистру
В Кузбассе запустили чат-бот «Топливный гид Кузбасса», но точной информации о наличии бензина там нет. Поставки горючего в Кузбасс увеличиваются. Уже выгружаются 42 железнодорожные цистерны с топливом. Ещё 65 цистерн ожидают выгрузки, а 186 находятся в пути.
Губернатор Илья Середюк заявил, что в регионе снимут ограничения для движения бензовозов, чтобы ускорить привоз топлива на АЗС. Также на некоторых заправках, где не было бензина АИ-92, он начнёт появляться — сначала в Кемерове, а затем в других городах.
С 4 июля на заправках начали отпускать топливо в тару: 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно залить в канистру.
Красноярский край: разрыв в ценах и контроль властей
В Красноярске федеральные сети держат цены на уровне 62−77 рублей за литр, а частные и независимые региональные станции выставили куда более жесткие ценники. Стоимость литра АИ-92 здесь стартует от 75,50 рубля. За АИ-95 владельцы сетей просят 79,50 рубля, премиальный АИ-98 достигает 94,50 рубля. Дизель на таких АЗС оценивают минимум в 88,10 рубля.
Губернатор Михаил Котюков держит ситуацию под контролем: топливо в первую очередь направляют на северный завоз, уборочную кампанию и тушение тайги. Вводить общекраевые лимиты на продажу бензина власти не планируют.
Иркутская область: режим повышенной готовности и лимит 20 литров.
В Иркутской области ситуация остаётся непростой, но контролируемой. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что отпуск топлива организован на 101 автозаправочной станции, включая 29 независимых АЗС, куда вновь поступает бензин по договорным отношениям. Очереди на заправках сократились до 1−2 часов, определена потребность в бензине на три месяца вперёд.
В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Власти уделяют особое внимание обеспечению топливом Иркутской области и Забайкальского края — этот вопрос обсуждался на совещании вице-премьера Александра Новака. На данный момент на один автомобиль за раз отпускают не более 20 литров топлива.