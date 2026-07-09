Бензин в регионах Сибири. Цены, наличие, правила продажи, работа АЗС

Губернатор Илья Середюк заявил, что в регионе снимут ограничения для движения бензовозов, чтобы ускорить привоз топлива на АЗС. Также на некоторых заправках, где не было бензина АИ-92, он начнёт появляться — сначала в Кемерове, а затем в других городах.