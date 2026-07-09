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Новый участок набережной Макарова построят в Василеостровском районе к 2028 году

Строительство дороги запланировано от пересечения со 2−3 линиями В. О до развязки у моста Бетанкура.

Источник: https://t.me/spbprav

В Василеостровском районе Петербурга стартовало строительство нового участка набережной Макарова. Строительство дороги запланировано от пересечения со 2−3 линиями Васильевского острова до транспортной развязки у моста Бетанкура. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— На этом участке появится благоустроенная набережная и однопролетный мост через реку Смоленку. Это позволит сформировать непрерывный маршрут, связывающий стрелку Васильевского острова с Западным скоростным диаметром (ЗСД), — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Создание нового участка набережной Макарова направлено на улучшение транспортной доступности и связности различных частей района.

Завершение всех работ планируется на 2028 год.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в пяти районах Петербурга ограничат движение из-за ремонта с 9 июля.