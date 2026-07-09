Новый участок набережной Макарова построят в Василеостровском районе к 2028 году

В Василеостровском районе Петербурга стартовало строительство нового участка набережной Макарова. Строительство дороги запланировано от пересечения со 2−3 линиями Васильевского острова до транспортной развязки у моста Бетанкура. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.