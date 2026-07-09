Беларусь потратила 33 миллиона долларов на покупку этого товара в России. Об этом сообщает телеграм-канал Федерального центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ.
Как отмечают эксперты, за первые пять месяцев 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за май) Российская Федерация экспортировала более 21 тысячи тонн картофельных чипсов на сумму около 100 миллионов долларов.
На первом месте среди импортеров оказалась Беларусь. На закупку российских чипсов страна потратила более 33 миллионов долларов. Вторую строку занял Казахстан, сумма составила примерно 29 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Узбекистан, закупивший в РФ чипсов примерно на 13 млн долларов.
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