Число автобусов в Нижнем Новгороде увеличат в день проведения VK Fest

Напомним, что на участке Волжской набережной и улицы Совнаркомовской движение будет недоступно до 10:00 12 июля. Дополнительно проезд закроют на отрезке улиц Стрелка и Совнаркомовской — ограничение действует с 20:00 10 июля до 10:00 12 июля.