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Число автобусов в Нижнем Новгороде увеличат в день проведения VK Fest

Изменения затронут автобусы № 3, 26, 40, 41, 43, 57, 61, 64, 68, 69, 71, 90, 95 и 130.

В связи с проведением VK Fest в районе Стрелки вводят транспортные ограничения и дополнительные автобусы. Об этом сообщили в ЦРТС.

Для удобства горожан 11 июля организуют усиленное автобусное сообщение: с 20:00 до 23:30 увеличат количество рейсов на маршрутах, следующих по улицам Советской, Самаркандской и Карла Маркса. Изменения затронут автобусы № 3, 26, 40, 41, 43, 57, 61, 64, 68, 69, 71, 90, 95 и 130.

Напомним, что на участке Волжской набережной и улицы Совнаркомовской движение будет недоступно до 10:00 12 июля. Дополнительно проезд закроют на отрезке улиц Стрелка и Совнаркомовской — ограничение действует с 20:00 10 июля до 10:00 12 июля.

Ранее VK Fest назвал имена инфлюенсеров в Нижнем Новгороде.