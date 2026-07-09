Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают продажу бензина по QR-кодам и системе «чет-нечет»

Подобные меры уже применяются в других регионах. Так, в Псковской области с 10 июля вводится система заправки автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. В Севастополе и Нижегородской области используется механизм QR-кодов, позволяющий водителям заранее проверить наличие топлива и получить разрешение на заправку.