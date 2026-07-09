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Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают продажу бензина по QR-кодам и системе «чет-нечет»

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривают дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди возможных вариантов — продажа бензина по QR-кодам или по системе «четных и нечетных» дней, сообщает 47news со ссылкой на вице-губернатора Ленобласти по ТЭК Дениса Седова.

Источник: Коммерсантъ

Как рассказал изданию господин Седов, профильные чиновники двух регионов уже обсуждают возможные механизмы регулирования. Одно из совещаний по этому вопросу прошло накануне.

По словам Седова, цель — не допустить спекуляций и обеспечить стабильную работу топливного рынка. Среди рассматриваемых вариантов — система QR-кодов, а также отпуск топлива по принципу «чет-нечет». Окончательные предложения планируют представить губернаторам Петербурга и Ленинградской области.

Подобные меры уже применяются в других регионах. Так, в Псковской области с 10 июля вводится система заправки автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. В Севастополе и Нижегородской области используется механизм QR-кодов, позволяющий водителям заранее проверить наличие топлива и получить разрешение на заправку.

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