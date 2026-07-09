Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают продажу бензина по QR-кодам и системе «чет-нечет»

Как рассказал изданию господин Седов, профильные чиновники двух регионов уже обсуждают возможные механизмы регулирования. Одно из совещаний по этому вопросу прошло накануне.
По словам Седова, цель — не допустить спекуляций и обеспечить стабильную работу топливного рынка. Среди рассматриваемых вариантов — система QR-кодов, а также отпуск топлива по принципу «чет-нечет». Окончательные предложения планируют представить губернаторам Петербурга и Ленинградской области.
Подобные меры уже применяются в других регионах. Так, в Псковской области с 10 июля вводится система заправки автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. В Севастополе и Нижегородской области используется механизм QR-кодов, позволяющий водителям заранее проверить наличие топлива и получить разрешение на заправку.