Сбер: портфель образовательного кредитования в Сибири вырос на 68% за год

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Полная стоимость кредита составляет 3% годовых, ставка фиксированная для заёмщика и подлежит оплате в течение всего срока действия кредита. Общая ставка по кредиту — 23,38% годовых. Разницу между общей ставкой и процентной ставкой заёмщика банку оплачивает государство. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15 лет.