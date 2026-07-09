На Кубани восстанавливают работу заправок: 177 АЗС снова открылись для автовладельцев

В Краснодарском крае ситуация с топливом постепенно выправляется: если на 1 июля в регионе не работало 369 автозаправочных станций, то сейчас их число сократилось до 192.
Всего на Кубани действует 1029 АЗС, и за последние сутки к работе вернулись еще 36 из них, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Самая тяжелая обстановка сложилась в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе, где дефицит бензина особенно остро сказывается на сельскохозяйственных работах и курортном сезоне.
Для решения проблемы федеральные и региональные власти увеличили объемы поставок топлива в край по указанию правительства России.
Пока на большинстве заправок сохраняются ограничения: автомобилистам отпускают не более 20−30 литров бензина на машину, а продажа топлива в канистры временно приостановлена. Контроль за ситуацией ведет рабочая группа, созданная по поручению губернатора.
В то же время рост цен на топливо продолжается. Напомним, по данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал на 2,1%, дизель — на 3,4%.