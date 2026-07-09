Транспортно-логистический центр построят в Новочеркасске за 2 млрд рублей

Проектирование и строительно-монтажные работы проведут в 2028—2029 годы. Начало операционной деятельности наметили на 2030 год. К этому моменту уже заключили договор купли-продажи площадки на территории ОЭЗ. Добавим, на новом предприятии собираются открыть 88 рабочих мест.