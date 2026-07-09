Жители Кубани назвали «зарплату мечты» — 184 952 рублей в месяц

Говоря о «зарплате мечты», 25% работающих респондентов в Краснодарском крае признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (29%) считают достойным ростом доход в 1,5−2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей.