Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Кубани назвали «зарплату мечты» — 184 952 рублей в месяц

Эксперты опросили более 10 000 респондентов, чтобы выяснить, какой доход они считают «зарплатой мечты» и во сколько раз он должен вырасти, чтобы соответствовать ожиданиям.

Источник: Reuters

Исследование показало, что большинство опрошенных готовы сменить место работы или сферу деятельности ради кратного увеличения заработной платы.

Желаемый уровень дохода у жителей Краснодарского края распределился неравномерно: 20% работающих респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 ₽/мес, 22% — от 100 001 до 150 000 ₽/мес. Реже всего респонденты называли доход до 70 000 ₽/мес — этот вариант выбрали 5%.

В среднем желаемая зарплата составила 184 952 ₽/мес. В целом по России у мужчин этот показатель заметно выше — 198 676 ₽/мес, у женщин — 170 813 ₽/мес.

Говоря о «зарплате мечты», 25% работающих респондентов в Краснодарском крае признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (29%) считают достойным ростом доход в 1,5−2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей.

По России мужчины чаще женщин готовы на амбициозный скачок в 2−3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста в 1,5−2 раза (27% против 23%).

О смене сферы деятельности часто задумываются 30% работающих респондентов в Краснодарском крае, а 10% уже активно ищут работу в другой отрасли. Иногда такие мысли возникают у 33% опрошенных, и только 15% редко задумываются о смене сферы.

Исследование провели специалисты Авито Рекламы и Авито Работы среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет.