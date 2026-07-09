Жители Кубани назвали «зарплату мечты» — 184 952 рублей в месяц

Исследование показало, что большинство опрошенных готовы сменить место работы или сферу деятельности ради кратного увеличения заработной платы.
Желаемый уровень дохода у жителей Краснодарского края распределился неравномерно: 20% работающих респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 ₽/мес, 22% — от 100 001 до 150 000 ₽/мес. Реже всего респонденты называли доход до 70 000 ₽/мес — этот вариант выбрали 5%.
В среднем желаемая зарплата составила 184 952 ₽/мес. В целом по России у мужчин этот показатель заметно выше — 198 676 ₽/мес, у женщин — 170 813 ₽/мес.
Говоря о «зарплате мечты», 25% работающих респондентов в Краснодарском крае признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в 3 и более раз. Еще треть (29%) считают достойным ростом доход в 1,5−2 раза выше нынешнего при смене работы или расширении обязанностей.
По России мужчины чаще женщин готовы на амбициозный скачок в 2−3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста в 1,5−2 раза (27% против 23%).
О смене сферы деятельности часто задумываются 30% работающих респондентов в Краснодарском крае, а 10% уже активно ищут работу в другой отрасли. Иногда такие мысли возникают у 33% опрошенных, и только 15% редко задумываются о смене сферы.
Исследование провели специалисты Авито Рекламы и Авито Работы среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет.