Ремонт дороги к селу Ломовка завершили в Арзамасском округе

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, эта дорога имеет большое значение для жителей Ломовского сельсовета. По ней ежедневно следуют школьные автобусы, автомобили скорой помощи, а также жители, которые добираются до школы, фельдшерско-акушерского пункта и других социальных объектов.