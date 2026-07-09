В Казахстане с 10 июля заработает платный режим на новых участках республиканских трасс

АЛМАТЫ, 9 июл — Sputnik. С 10 июля в Казахстане вводится платность на новых участках республиканских автодорог, сообщили в «КазАвтоЖол» (национальный оператор автодорог — Sputnik).
Вводить режим будут поэтапно.
С 10 июля 2026 года платный режим начнет действовать на участках Караганда — Балхаш — Бурылбайтал и Бурылбайтал — Курты. С 11 июля 2026 года платность будет введена на участке Талдыкорган — Усть-Каменогорск.
В компании заверили, что на всех участках подготовлена необходимая инфраструктура. Процесс будет предельно автоматизирован.
Караганда — Балхаш — Бурылбайтал.
Платность на участке вводится с 10 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 645,64 км, из них 91 км — действующие, 554,64 км — новые.
Начальный пункт участка — км 247+700, конечный пункт — км 2151+000.
Скоростной режим на данном участке — не более 140 км/ч.
Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Бухар-Жырауском, Абайском, Шетском, Актогайском, Мойынкумском, Жамбылском районах, а также в городах Балхаш и Приозерск.
Бурылбайтал — Курты.
Платность на участке вводится с 10 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 80 км. Начальный пункт участка — км 1041+000, конечный пункт — км 1121+000.
Скоростной режим на данном участке — не более 140 км/ч.
Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Жамбылском и Илийском районах.
Талдыкорган — Усть-Каменогорск.
Платность на участке вводится с 11 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 772,955 км, из них 32,4 км — I категории, 740,55 км — II категории. Начальный пункт участка — км 287+000, конечный пункт — км 1073+000.
Скоростной режим составляет:
для участка I-б категории — не более 110 км/ч;
для участка II категории — не более 100 км/ч.
Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Ескельдинском, Аксуском, Саркандском, Алакольском, Урджарском, Аягозском, Жарминском и Уланском районах.
Абонентская плата предусмотрена для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку. Она оформляется сроком на один месяц или один год и устанавливается в зависимости от типа транспортного средства и его грузоподъемности.
Оформить абонентскую плату можно:
- в личном кабинете на сайте kaztoll.kz;
- по бесплатному номеру контакт-центра 1403;
- в пунктах взимания платы;
- в центрах по работе с клиентами.
По дополнительным вопросам пользователи могут обратиться в контакт-центр 1403. Звонок бесплатный.