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В Казахстане с 10 июля заработает платный режим на новых участках республиканских трасс

В «КазАвтоЖол» заверили, что на всех участках подготовлена необходимая инфраструктура. Процесс будет предельно автоматизирован.

Источник: Акимат Восточно-Казахстанской области

АЛМАТЫ, 9 июл — Sputnik. С 10 июля в Казахстане вводится платность на новых участках республиканских автодорог, сообщили в «КазАвтоЖол» (национальный оператор автодорог — Sputnik).

Вводить режим будут поэтапно.

С 10 июля 2026 года платный режим начнет действовать на участках Караганда — Балхаш — Бурылбайтал и Бурылбайтал — Курты. С 11 июля 2026 года платность будет введена на участке Талдыкорган — Усть-Каменогорск.

В компании заверили, что на всех участках подготовлена необходимая инфраструктура. Процесс будет предельно автоматизирован.

Караганда — Балхаш — Бурылбайтал.

Платность на участке вводится с 10 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 645,64 км, из них 91 км — действующие, 554,64 км — новые.

Начальный пункт участка — км 247+700, конечный пункт — км 2151+000.

Скоростной режим на данном участке — не более 140 км/ч.

Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Бухар-Жырауском, Абайском, Шетском, Актогайском, Мойынкумском, Жамбылском районах, а также в городах Балхаш и Приозерск.

Бурылбайтал — Курты.

Платность на участке вводится с 10 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 80 км. Начальный пункт участка — км 1041+000, конечный пункт — км 1121+000.

Скоростной режим на данном участке — не более 140 км/ч.

Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Жамбылском и Илийском районах.

Талдыкорган — Усть-Каменогорск.

Платность на участке вводится с 11 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 772,955 км, из них 32,4 км — I категории, 740,55 км — II категории. Начальный пункт участка — км 287+000, конечный пункт — км 1073+000.

Скоростной режим составляет:

для участка I-б категории — не более 110 км/ч;

для участка II категории — не более 100 км/ч.

Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Ескельдинском, Аксуском, Саркандском, Алакольском, Урджарском, Аягозском, Жарминском и Уланском районах.

Абонентская плата предусмотрена для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку. Она оформляется сроком на один месяц или один год и устанавливается в зависимости от типа транспортного средства и его грузоподъемности.

Оформить абонентскую плату можно:

  • в личном кабинете на сайте kaztoll.kz;
  • по бесплатному номеру контакт-центра 1403;
  • в пунктах взимания платы;
  • в центрах по работе с клиентами.

По дополнительным вопросам пользователи могут обратиться в контакт-центр 1403. Звонок бесплатный.