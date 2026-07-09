Сбер открыл SberStudios — студию для производства контента, которая объединяет съёмку, спецэффекты и постпродакшн на одной площадке

«Наша команда стоит у истоков virtual production в России: ещё в 2020 году, в момент ребрендинга Сбера, мы провели первую в стране съёмку по этой технологии и с тех пор непрерывно развивали собственные решения, включая ИИ нового поколения. Сегодня мы открываем SberStudios — не просто павильон, а целый комплекс, где мы предлагаем полный цикл производства под ключ, от идеи до готового кадра, и готовы обучать команды и развивать индустрию вместе с партнёрами. В пилотном режиме сняли здесь больше 30 проектов кино и рекламы, а сегодня открываем двери официально. Наш опыт становится драйвером для креативной индустрии: мы открываем российским режиссёрам и продюсерам возможности, которые раньше были доступны только в ведущих мировых студиях и выводим креативную индустрию страны на качественно новый уровень».