«Газета.Ru» назвала 8 мифов, которые могут навредить автомобилю

Распространено мнение, что запуск двигателя расходует больше топлива, чем работа на холостом ходу. Это особенно актуально для водителей, которые ждут своей очереди на заправку. На самом деле современные машины с инжекторной системой потребляют совсем немного топлива при старте. Поэтому, если вы планируете стоять в пробке на АЗС дольше получаса, двигатель можно смело выключать.