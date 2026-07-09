В Сочи по решению суда снесут многоэтажку-самострой

Кроме того, дом не являлся индивидуальным жилым домом, как указано в документах, не соответствовал требованиям безопасности и создавал угрозу для жизни и здоровья граждан. В частности, не соблюдены требования строительства в зонах с особыми условиями использования территории (оползневых процессов) и противопожарной безопасности.