Бензин в Самарской области оказался дороже средних цен по России

В Самарской области стоимость бензина превысила среднероссийские показатели. Такие данные содержатся в новом отчете Росстата, где отражена динамика потребительских цен на нефтепродукты за период с 30 июня по 6 июля 2026 года.
Согласно опубликованной статистике, к 6 июля средняя цена литра бензина в России составила 74,01 рубля. В Самарской области этот показатель заметно выше — 78,81 рубля за литр.
По информации ведомства, бензин марки АИ-92 в регионе продается в среднем по 76,06 рубля за литр, АИ-95 — по 80,71 рубля, АИ-98 и выше — по 97,49 рубля.
При этом цена на дизельное топливо в Самарской области оказалась ниже общероссийского уровня. В регионе литр дизеля стоит 86,94 рубля, тогда как в среднем по стране — 87,76 рубля.
В Росстате отметили, что исследование подготовили на основе наблюдений более чем на 1800 автозаправках, расположенных в 280 городах страны.
Ранее в региональном УФАС сообщали «Самарской газете», что в настоящее время проводится проверка АЗС из-за завышенных цен на бензин.