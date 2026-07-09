В ЕК назвали достаточным заполнение газохранилищ на 80% к зиме

Официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам, что Еврокомиссия и государства — члены ЕС согласовали подход к оценке запасов газа перед предстоящей зимой.
«Да, уровни заполнения хранилищ несколько ниже того, что было до кризиса. Но это не вызывает никакого беспокойства в том, что касается безопасности снабжения. Мы пришли к согласию с государствами-членами, что уровень заполнения в 80% достаточен, чтобы пройти зиму», — сказала она.
Итконен пояснила, что в середине лета в ЕС идет активное заполнение хранилищ перед зимним сезоном. При этом европейские правила по газу оставляют странам пространство для маневра при соблюдении нормативов Еврокомиссии.
По словам представителя ЕК, Брюссель внимательно следит за ситуацией, чтобы не допустить «панических закупок» газа, которые могут привести к росту цен. Она подчеркнула, что у стран ЕС есть необходимые возможности и достаточные ресурсы, чтобы достичь уровня заполнения хранилищ в 80% к началу зимы.