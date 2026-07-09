Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕК назвали достаточным заполнение газохранилищ на 80% к зиме

Еврокомиссия считает, что заполнение европейских газовых хранилищ на 80% будет достаточным для прохождения зимы. Текущие уровни запасов не вызывают обеспокоенности с точки зрения безопасности снабжения, заявили в Брюсселе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам, что Еврокомиссия и государства — члены ЕС согласовали подход к оценке запасов газа перед предстоящей зимой.

«Да, уровни заполнения хранилищ несколько ниже того, что было до кризиса. Но это не вызывает никакого беспокойства в том, что касается безопасности снабжения. Мы пришли к согласию с государствами-членами, что уровень заполнения в 80% достаточен, чтобы пройти зиму», — сказала она.

Итконен пояснила, что в середине лета в ЕС идет активное заполнение хранилищ перед зимним сезоном. При этом европейские правила по газу оставляют странам пространство для маневра при соблюдении нормативов Еврокомиссии.

По словам представителя ЕК, Брюссель внимательно следит за ситуацией, чтобы не допустить «панических закупок» газа, которые могут привести к росту цен. Она подчеркнула, что у стран ЕС есть необходимые возможности и достаточные ресурсы, чтобы достичь уровня заполнения хранилищ в 80% к началу зимы.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше