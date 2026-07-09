В ЕК назвали достаточным заполнение газохранилищ на 80% к зиме

«Да, уровни заполнения хранилищ несколько ниже того, что было до кризиса. Но это не вызывает никакого беспокойства в том, что касается безопасности снабжения. Мы пришли к согласию с государствами-членами, что уровень заполнения в 80% достаточен, чтобы пройти зиму», — сказала она.