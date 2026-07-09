Дефицит бензина в Геленджике 9 июля: АИ-92 и АИ-95 почти исчезли

Ближайшие альтернативные АЗС находятся в разных точках города и на выезде: в Черемушках, на улице Туристической, у кольца, на объездной М-4 «Дон», на улицах Ходенко и Сухумском шоссе, а также в Архипо-Осиповке. При этом на части точек бензин отпускают по топливным картам или только в ограниченном объеме, поэтому туристам и местным жителям приходится заранее искать, где заправиться в Геленджике.