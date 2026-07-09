Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дефицит бензина в Геленджике 9 июля: АИ-92 и АИ-95 почти исчезли

В Геленджике 9 июля ситуация с бензином стала критической.

С утра в городе работают 8 автозаправочных станций, однако АИ-92 доступен только на одной АЗС, а АИ-95 — всего на двух. Для курортного города, где сейчас много туристов и высокий автомобильный поток, это означает фактический дефицит бензина в разгар сезона.

На действующих заправках введены ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля и в объеме 20, 30 или 50 литров, в зависимости от станции. Четыре АЗС сейчас выдают только дизельное топливо, еще две находятся в ремонте. ДТ доступно на 7 станциях, но для легковых машин, которым нужен именно бензин, выбор крайне ограничен.

Ближайшие альтернативные АЗС находятся в разных точках города и на выезде: в Черемушках, на улице Туристической, у кольца, на объездной М-4 «Дон», на улицах Ходенко и Сухумском шоссе, а также в Архипо-Осиповке. При этом на части точек бензин отпускают по топливным картам или только в ограниченном объеме, поэтому туристам и местным жителям приходится заранее искать, где заправиться в Геленджике.