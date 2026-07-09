Дефицит бензина в Геленджике 9 июля: АИ-92 и АИ-95 почти исчезли

С утра в городе работают 8 автозаправочных станций, однако АИ-92 доступен только на одной АЗС, а АИ-95 — всего на двух. Для курортного города, где сейчас много туристов и высокий автомобильный поток, это означает фактический дефицит бензина в разгар сезона.
На действующих заправках введены ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля и в объеме 20, 30 или 50 литров, в зависимости от станции. Четыре АЗС сейчас выдают только дизельное топливо, еще две находятся в ремонте. ДТ доступно на 7 станциях, но для легковых машин, которым нужен именно бензин, выбор крайне ограничен.
Ближайшие альтернативные АЗС находятся в разных точках города и на выезде: в Черемушках, на улице Туристической, у кольца, на объездной М-4 «Дон», на улицах Ходенко и Сухумском шоссе, а также в Архипо-Осиповке. При этом на части точек бензин отпускают по топливным картам или только в ограниченном объеме, поэтому туристам и местным жителям приходится заранее искать, где заправиться в Геленджике.