Инвестиционный портал Нижегородской области посетили более 36 тысяч человек за полгода

Инвестиционный портал Нижегородской области в первом полугодии 2026 года посетили более 36 тысяч человек, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наибольший интерес у пользователей вызвали разделы «Инвестиционные проекты», «Объекты культурного наследия» и «Инструменты финансирования». Также среди популярных страниц — «Меры поддержки», «Команда региона» и «Стратегия развития».
Портал регулярно обновляется. С начала года в разделе «Инвестиционные проекты» разместили данные о более чем 20 новых инициативах, обновили блок с инструментами финансирования и запустили два новых раздела — «Объекты культурного наследия» и «Лучшие региональные практики».
Генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко отметил, что портал помогает инвесторам получать всю необходимую информацию о регионе, подбирать меры поддержки и принимать решения о реализации проектов. По итогам национальной премии «Лидеры инвестиционного развития-2025» сайт был признан лучшим в стране.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и АО «Корпорация робототехники» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации.