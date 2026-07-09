Экспорт масложировой продукции из Ростовской области сократился на 10%

— Производители поставили почти в два раза меньше планируемого объема масложировой продукции. Экспортеры связывают это с рыночной конъюктурой, низкой маржинальностью экспорта, а также с увеличением времени доставки грузов в связи с длительным прохождением процедур осмотра и проверки судов на границе, — сообщила Ольга Чернобаева.