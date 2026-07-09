Казахстанская авиакомпания отменила прямые рейсы из Астаны в Омск

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Vietjet Qazaqstan, в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Омска и невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания авиакомпания временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана — Омск — Астана. ".
Безопасность пассажиров и экипажей является безусловным приоритетом авиакомпании. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности полётов, а также минимизации рисков длительных задержек и вынужденных изменений расписания", — говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Астана — Омск — Астана отменены с 9 июля по 20 июля 2026 года включительно.
«Информация о выполнении последующих рейсов будет обновляться по мере развития ситуации. Пассажиры рейсов, затронутых изменениями, будут проинформированы индивидуально по контактным данным, указанным при бронировании», — уточнили в авиакомпании.
При этом авиакомпания предложила пассажирам альтернативу в виде полета по маршрутам Астана — Петропавловск — Омск и Омск — Петропавловск — Астана с использованием автобусного трансфера между Петропавловском и Омском.