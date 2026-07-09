Цены в Калининграде в июле: за свежие овощи платить приходится всё больше

В конце июня в Калининграде завершили работу программа лояльности и мобильное приложение «Моя Виктория». Согласно данным с сайта компании, продолжает работу последний магазин сети на ул. Гайдара, 120. Напомним, в августе 2023 года сеть «Виктория» выкупила компания X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». При этом образ магазинов обещали сохранить. Как показал мониторинг, цены на многие позиции в «Пятёрочках» и реконструированных «Викториях» совпадают, однако акции в магазинах могут отличаться. Итоговая стоимость условной продуктовой корзины в «Виктории» на ул. Артиллерийской стала самой низкой в этом месяце, составив 3441,34 ₽ Сравнение цен с данными прошлого месяца в «настоящей» «Виктории» не имеет смысла, поэтому в столбике «Виктории» разница в стоимости в этом месяце не указана.