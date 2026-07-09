Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены в Калининграде в июле: за свежие овощи платить приходится всё больше

Итоговая стоимость продуктовой корзины немного снизилась.

Разгар туристического сезона, проблемы с бензином и появление на прилавках овощей свежего урожая традиционно заметно меняют цены на продукты в сторону увеличения. Однако итоговая стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» за месяц не только увеличилась, но даже немного сократилась. Впрочем, список того, что подорожало, традиционно больше перечня подешевевших позиций. Подробности — в нашем обзоре.

В конце июня в Калининграде завершили работу программа лояльности и мобильное приложение «Моя Виктория». Согласно данным с сайта компании, продолжает работу последний магазин сети на ул. Гайдара, 120. Напомним, в августе 2023 года сеть «Виктория» выкупила компания X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». При этом образ магазинов обещали сохранить. Как показал мониторинг, цены на многие позиции в «Пятёрочках» и реконструированных «Викториях» совпадают, однако акции в магазинах могут отличаться. Итоговая стоимость условной продуктовой корзины в «Виктории» на ул. Артиллерийской стала самой низкой в этом месяце, составив 3441,34 ₽ Сравнение цен с данными прошлого месяца в «настоящей» «Виктории» не имеет смысла, поэтому в столбике «Виктории» разница в стоимости в этом месяце не указана.

В «Спаре» наш продуктовый набор обошёлся бы в 3457,74 ₽ Это на 166 рублей меньше, чем в начале июня. В «Пятёрочке» — самый дорогой вариант — 3740,94 ₽, но и это меньше, чем месяцем ранее на 91 ₽

В обеих сетях подорожали сезонные овощи. С появлением на полках свежего урожая картофель, лук и морковь в «Спаре» стоят без копейки 100 рублей за килограмм. В «Виктории» и «Пятёрочке» в цене совпали картофель, капуста и морковь — 79,99 ₽ В итоге килограмм картошки подорожал за месяц на 31−51 ₽, лук — на 14−20 рублей, морковь — на 6−20 рублей, капуста — на 20 ₽ Лимоны в двух сетях «доросли» до 289,99 ₽, прибавив ещё 20 ₽ Также выросли цены на муку и сахар.

Подешевели за месяц огурцы и помидоры. Разница составила от 10 до 150 рублей. Однако, учитывая разгар лета, цифры на ценниках всё же не радуют (самые дешёвые помидоры — 150−200 рублей, огурцы — 100 — 170). Последние можно купить и поштучно в индивидуальной упаковке — за 39,99 ₽ по акции.

«Голубых ценников» по-прежнему больше всего в «Спаре». К примеру, килограмм свёклы можно приобрести за 59,99 ₽, яблоки — за 99,99, тушку минтая — за 279,99 за кг. В «Пятёрочке» в региональной программе доступных цен участвуют в числе прочего сезонные яблоки (109,99) и сметана (59,99 за 180-граммовую упаковку продукта жирностью 20%). В «Виктории» на глаза попалась гречка со спецценником — 45,99 ₽ и сливочное масло «Красная цена» — 119,99 (180 г, 72,5%).

Подробнее — в таблице.

Товар.

Торговая сеть, цены в рублях.

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г.

35,99 (по акции, цена не изм.).

34,99.

34,99 (цена не изм.).

Молоко, 2,5%,

800 мл.

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).

53,19 «Залесский фермер».

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Кефир, 2,5%,

800 мл.

72,99 «Нежинская МФ» (цена не изм.).

68,99 «Залесский фермер» (по акции).

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Сметана, 15%, 315 г.

89,99 «Залесский фермер» (по акции, +10 ₽).

84,99 «Залесский фермер» (по акции).

89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Творог, 5%, 200 г.

129,99 «Залесский фермер» (+50 ₽).

119,99 «Залесский фермер» (по акции).

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Филе куриное, 1 кг.

399,99 (по акции, −170 ₽).

399,99 (по акции).

569,99 (цена не изм.).

Фарш, 400 г.

169,99 «Люблинское мясо», «Домашний».

220,49 «Гвардейский МК», «Домашний».

194,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (цена не изм.).

Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).

239,99 «Сохраним традиции» (по акции).

329,99 «Великолукский МК» (цена из приложения).

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.

59,99 «Рязаночка».

82,39 «Селяночка».

76,99 «Селяночка» (+17 ₽).

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

109,99 (цена не изм.).

109,99.

119,99 (цена не изм.).

Рис.

59,99 (цена не изм.).

49,99.

49,99 (-70 ₽).

Гречка.

49,99 (цена не изм.).

45,99.

42,99 (по акции, цена не изм.).

Макароны, 450 г.

89,99 «Макфа» (+20 ₽).

50,99 «Макфа» (по акции).

84,99 «Макфа» (цена не изм.).

Масло сливочное, 72,5%, 180 г.

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+30 ₽).

241,49 АО «Молоко» (Крестьянское).

229,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-30 ₽).

Масло подсолнечное, 1 л.

149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).

167,99 «Олейна» (по акции).

179,99 «Олейна» (+20 ₽).

Сахар, 1 кг.

79,99 (+3 ₽).

79,99.

89,99 (+20 ₽).

Овощи и фрукты.

Картофель, 1 кг.

99,99 (+51 ₽).

79,99.

79,99 (+31 ₽).

Лук репчатый, 1 кг.

99,99 (по акции, +20 ₽).

109,99.

109,99 (+14 ₽).

Капуста белокочанная, 1 кг.

79,99 (по акции, +20 ₽).

79,99.

79,99 (+20 ₽).

Морковь, 1 кг.

99,99 (+20 ₽).

79,99.

79,99 (+6 ₽).

Огурцы, 1 кг.

99,99 (по акции, −150 ₽).

169,99.

169,99 (-10 ₽).

Помидоры, 1 кг.

199,99 (по акции, −50 ₽).

149,99.

149,99 (-120 ₽).

Лимоны, 1 кг.

249,99 (-20 ₽).

289,99.

289,99 (+20 ₽).

Апельсины, 1 кг.

89,99 (цена из приложения).

99,99.

99,99 (+16 ₽).

Яблоки, 1 кг.

139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).

169,99 «Голден».

169,99 «Голден» (+30 ₽).

Бананы, 1 кг.

159,99 (цена не изм.).

159,99.

159,99 (цена не изм.).

Общая стоимость корзины.

3457,74.

3441,34.

3740,94.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 9 июля 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Артиллерийская, 22.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше