Цены в Калининграде в июле: за свежие овощи платить приходится всё больше

Разгар туристического сезона, проблемы с бензином и появление на прилавках овощей свежего урожая традиционно заметно меняют цены на продукты в сторону увеличения. Однако итоговая стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» за месяц не только увеличилась, но даже немного сократилась. Впрочем, список того, что подорожало, традиционно больше перечня подешевевших позиций. Подробности — в нашем обзоре.
В конце июня в Калининграде завершили работу программа лояльности и мобильное приложение «Моя Виктория». Согласно данным с сайта компании, продолжает работу последний магазин сети на ул. Гайдара, 120. Напомним, в августе 2023 года сеть «Виктория» выкупила компания X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». При этом образ магазинов обещали сохранить. Как показал мониторинг, цены на многие позиции в «Пятёрочках» и реконструированных «Викториях» совпадают, однако акции в магазинах могут отличаться. Итоговая стоимость условной продуктовой корзины в «Виктории» на ул. Артиллерийской стала самой низкой в этом месяце, составив 3441,34 ₽ Сравнение цен с данными прошлого месяца в «настоящей» «Виктории» не имеет смысла, поэтому в столбике «Виктории» разница в стоимости в этом месяце не указана.
В «Спаре» наш продуктовый набор обошёлся бы в 3457,74 ₽ Это на 166 рублей меньше, чем в начале июня. В «Пятёрочке» — самый дорогой вариант — 3740,94 ₽, но и это меньше, чем месяцем ранее на 91 ₽
В обеих сетях подорожали сезонные овощи. С появлением на полках свежего урожая картофель, лук и морковь в «Спаре» стоят без копейки 100 рублей за килограмм. В «Виктории» и «Пятёрочке» в цене совпали картофель, капуста и морковь — 79,99 ₽ В итоге килограмм картошки подорожал за месяц на 31−51 ₽, лук — на 14−20 рублей, морковь — на 6−20 рублей, капуста — на 20 ₽ Лимоны в двух сетях «доросли» до 289,99 ₽, прибавив ещё 20 ₽ Также выросли цены на муку и сахар.
Подешевели за месяц огурцы и помидоры. Разница составила от 10 до 150 рублей. Однако, учитывая разгар лета, цифры на ценниках всё же не радуют (самые дешёвые помидоры — 150−200 рублей, огурцы — 100 — 170). Последние можно купить и поштучно в индивидуальной упаковке — за 39,99 ₽ по акции.
«Голубых ценников» по-прежнему больше всего в «Спаре». К примеру, килограмм свёклы можно приобрести за 59,99 ₽, яблоки — за 99,99, тушку минтая — за 279,99 за кг. В «Пятёрочке» в региональной программе доступных цен участвуют в числе прочего сезонные яблоки (109,99) и сметана (59,99 за 180-граммовую упаковку продукта жирностью 20%). В «Виктории» на глаза попалась гречка со спецценником — 45,99 ₽ и сливочное масло «Красная цена» — 119,99 (180 г, 72,5%).
Подробнее — в таблице.
Товар.
Торговая сеть, цены в рублях.
«Спар»*
«Виктория»**
«Пятёрочка»***
Хлеб «Дарницкий», 580 г.
35,99 (по акции, цена не изм.).
34,99.
34,99 (цена не изм.).
Молоко, 2,5%,
800 мл.
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.).
53,19 «Залесский фермер».
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Кефир, 2,5%,
800 мл.
72,99 «Нежинская МФ» (цена не изм.).
68,99 «Залесский фермер» (по акции).
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Сметана, 15%, 315 г.
89,99 «Залесский фермер» (по акции, +10 ₽).
84,99 «Залесский фермер» (по акции).
89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Творог, 5%, 200 г.
129,99 «Залесский фермер» (+50 ₽).
119,99 «Залесский фермер» (по акции).
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Филе куриное, 1 кг.
399,99 (по акции, −170 ₽).
399,99 (по акции).
569,99 (цена не изм.).
Фарш, 400 г.
169,99 «Люблинское мясо», «Домашний».
220,49 «Гвардейский МК», «Домашний».
194,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (цена не изм.).
Говядина тушеная, высший сорт, 325−338 г.
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
239,99 «Сохраним традиции» (по акции).
329,99 «Великолукский МК» (цена из приложения).
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.
59,99 «Рязаночка».
82,39 «Селяночка».
76,99 «Селяночка» (+17 ₽).
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
109,99 (цена не изм.).
109,99.
119,99 (цена не изм.).
Рис.
59,99 (цена не изм.).
49,99.
49,99 (-70 ₽).
Гречка.
49,99 (цена не изм.).
45,99.
42,99 (по акции, цена не изм.).
Макароны, 450 г.
89,99 «Макфа» (+20 ₽).
50,99 «Макфа» (по акции).
84,99 «Макфа» (цена не изм.).
Масло сливочное, 72,5%, 180 г.
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+30 ₽).
241,49 АО «Молоко» (Крестьянское).
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-30 ₽).
Масло подсолнечное, 1 л.
149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).
167,99 «Олейна» (по акции).
179,99 «Олейна» (+20 ₽).
Сахар, 1 кг.
79,99 (+3 ₽).
79,99.
89,99 (+20 ₽).
Овощи и фрукты.
Картофель, 1 кг.
99,99 (+51 ₽).
79,99.
79,99 (+31 ₽).
Лук репчатый, 1 кг.
99,99 (по акции, +20 ₽).
109,99.
109,99 (+14 ₽).
Капуста белокочанная, 1 кг.
79,99 (по акции, +20 ₽).
79,99.
79,99 (+20 ₽).
Морковь, 1 кг.
99,99 (+20 ₽).
79,99.
79,99 (+6 ₽).
Огурцы, 1 кг.
99,99 (по акции, −150 ₽).
169,99.
169,99 (-10 ₽).
Помидоры, 1 кг.
199,99 (по акции, −50 ₽).
149,99.
149,99 (-120 ₽).
Лимоны, 1 кг.
249,99 (-20 ₽).
289,99.
289,99 (+20 ₽).
Апельсины, 1 кг.
89,99 (цена из приложения).
99,99.
99,99 (+16 ₽).
Яблоки, 1 кг.
139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.).
169,99 «Голден».
169,99 «Голден» (+30 ₽).
Бананы, 1 кг.
159,99 (цена не изм.).
159,99.
159,99 (цена не изм.).
Общая стоимость корзины.
3457,74.
3441,34.
3740,94.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 9 июля 2026 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Артиллерийская, 22.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
Текст и фото: «Новый Калининград».