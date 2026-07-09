Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива

«Я не могу сказать, что мы теперь постоянно будем заправлять по 40 литров. Мы балансируем, держим всегда, как говорится, несгораемый остаток, чтобы обеспечить работу прежде всего служб жизнеобеспечения и в том числе предпринимателей, которые участвуют в жизнеобеспечении. Это те, кто возит хлеб, воду, продукты питания — все, что вот так или иначе напрямую влияет на жизнедеятельность города. Поэтому это приоритет», — сказал он.