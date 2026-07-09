Audi частично откажется от дисплеев в салоне в пользу кнопок

Рувен Мор отметил, что в дальнейшем производитель будет уделять больше внимания натуральным материалам. «Мы считаем, что наличие физических элементов — кнопок и вращающихся колесиков — является частью нашей ДНК, и каждый из них должен обладать классическим для Audi щелчком и тактильными ощущениями», — сказал он.