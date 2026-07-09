Как перестать жить от зарплаты до зарплаты: три совета от экономиста

Многие откладывают создание накоплений, считая, что для этого нужен большой доход. Однако начать формировать финансовую подушку можно с небольших сумм, если правильно распределять деньги и придерживаться понятной стратегии. Экономист Александр Абрамов рассказал, какие шаги помогут грамотно копить средства. Об этом пишет Lenta.ru.
«Нужно разделить свои возможности — накопить на какой-то страховой резерв или на пенсионные сбережения. На первых порах важно начать со страхового резерва», — отметил Абрамов.
По словам специалиста, сначала стоит накопить запас денег на экстренные ситуации, а уже затем переходить к другим финансовым целям, например, созданию пенсионных сбережений или инвестициям. Такой подход помогает избежать ситуации, когда любые неожиданные расходы приводят к долгам.
Экономист добавил, что новичкам не стоит усложнять процесс и сразу искать рискованные способы заработка. Для начала можно использовать банковские вклады, а после появления опыта рассмотреть государственные облигации, фонды денежного рынка и другие надежные инструменты. Главное — выбирать понятные решения и постепенно развивать финансовую грамотность.
Ранее в Госдуме напомнили, что готовиться к выходу на пенсию лучше заранее. В частности, россиянам посоветовали постепенно формировать финансовую подушку.