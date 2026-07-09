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Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе бюджет программы помощи молодым аграриям увеличили с 1 до 2,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства города, 10 молодых специалистов смогут получить по миллиону рублей.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева финансирование программы в текущем году увеличено до 2,5 млн рублей, что позволит оказать поддержку 10 молодым профессионалам. Для сравнения, в прошлом году бюджет программы составлял 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что заявление на предоставление единовременной выплаты можно подать в местный департамент сельского хозяйства до 20 июля. Право на поддержку имеют молодые специалисты севастопольский предприятий агропромышленного комплекса — виноградари, садоводы, животноводы и сотрудники перерабатывающих производств.

«Размер выплаты зависит от уровня образования претендента. Специалисты с высшим образованием могут получить 250 000 рублей, выпускники колледжей и техникумов — 200 000 рублей», — цитирует пресс-служба начальника отдела малого предпринимательского развития сельских территорий департамента Евгений Бодров.

Участвовать в программе могут граждане России в возрасте до 35 лет включительно. получив выплату, специалист обязуется отработать на предприятии не менее трех последующих лет.

Садоводам Севастополя предоставят субсидию в размере 5,6 миллиона рублей на закладку многолетних насаждений, сообщали ранее в правительстве города.

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