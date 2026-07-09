Бельгия начала отказывать россиянам в разблокировке активов

Бельгийское казначейство снова начало выносить отрицательные решения по заявкам на разблокировку активов россиян, замороженных из-за санкций. Информацию в разговоре с РБК и Forbes подтвердили санкционные юристы.
Источники РБК сообщили о не более чем 10 отказах, которые пришли после длительной паузы — она началась в ноябре 2025 года. По их словам, решения подписывают глава ведомства Александр де Гест и министр финансов Бельгии Ян Ямбон. Опрошенный изданием юрист говорит, что решения «эпизодические», но допускает, что они могут свидетельствовать о новом тренде в решениях по активам россиян.
По словам юриста и инвестора Ольги Плехановой, казначейство отказывает россиянам, несмотря на собственные заявления о том, что не будет выносить новых решений во время разбирательства в Госсовете Бельгии по вопросу полномочий казначейства. Другой источник на финансовом рынке также заявил, что ведомство могло перестраховаться по части устранения формальных нарушений, которые выявил аудитор Госсовета.
Пауза в рассмотрении заявлений на разблокировку активов связана с заключением аудитора из бельгийского Госсовета, который поставил под сомнение такую компетенцию казначейства. Ведомство начало рассматривать заявления в апреле 2026 года.