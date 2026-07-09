Бельгия начала отказывать россиянам в разблокировке активов

Источники РБК сообщили о не более чем 10 отказах, которые пришли после длительной паузы — она началась в ноябре 2025 года. По их словам, решения подписывают глава ведомства Александр де Гест и министр финансов Бельгии Ян Ямбон. Опрошенный изданием юрист говорит, что решения «эпизодические», но допускает, что они могут свидетельствовать о новом тренде в решениях по активам россиян.