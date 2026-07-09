В Европе заявили, что странам хватит купленного газа на всю зиму

Еврокомиссия совместно с государствами-членами выработала общую позицию по оценке готовности к отопительному периоду. Представитель ведомства Анна-Кайса Итконен сообщила, что уровень запасов топлива в подземных хранилищах, достигший 80% от общего объёма, будет полностью обеспечивать потребности стран блока в холодные месяцы.
Хотя текущие показатели накопления газа уступают докризисным значениям, это обстоятельство, по словам Итконен, не создаёт угроз для бесперебойного снабжения.
Сейчас Европа находится в фазе активной закачки ресурса, причём национальные нормативы позволяют гибко регулировать процесс, не нарушая общеевропейских требований.
Брюссель продолжает мониторить динамику заполнения, чтобы предотвратить ажиотажный спрос, который способен спровоцировать необоснованный рост биржевых котировок.
В Еврокомиссии подчеркнули, что все необходимые инструменты и ресурсы для достижения утверждённого ориентира имеются в достаточном объёме.
В ФРГ готовят запас газа на случай диверсий, дефицита и других ЧП.
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