Продажи бензина на бирже упали до исторического минимума

С 1 по 8 июля реализация бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизилась почти вдвое по сравнению с началом месяца. В отрасли связывают это не только с ужесточением правил, но и с ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах. Не менее девяти российских НПЗ, обеспечивающих биржевые поставки, находятся на внеплановом ремонте.