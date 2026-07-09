Глава Забайкалья рассказал, как малые НПЗ помогут рынку топлива

Создание сети малых нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ) в России поможет удовлетворить спрос на дизельное топливо и другие виды горючего. Об этом в эфире Радио РБК рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
По его мнению, эта мера поможет донасытить топливный сектор, а также «дать возможность мысли» инвесторам, которые могут удовлетворить возникающий сейчас спрос на малые НПЗ. При этом Осипов отметил, что начинать надо «с начала рынка».
«У нас с вами значительную часть, более половины [рынка] причем, составляет дизельное топливо, которое используется в самых разных сферах: в жилищно-коммунальном хозяйстве, горно-добывающей [отрасли], дорожном строительстве и так далее. Большое количество техники, у которой разные классы, с разными требованиями», — пояснил Осипов, подчеркнув, что объемы потребления дизельного топлива «очень значительны» в структуре общего потребления в России. В этой области губернатор видит «достаточно широкие возможности» для того, чтобы производить топливо и удовлетворить потребности за счет мини-НПЗ.
Перед такими заводами стоят «все задачи», включая обеспечение автомобилистов бензином. «Есть возможность, поставив достаточно быстро соответствующие мобильные установки, малые нефтеперерабатывающие установки, обеспечить насыщение спроса и поддерживать стабильность системы, имея соответствующий производственный резерв», — указал Осипов, добавив, что это «не требует значительных капитальных вложений».
Что будет производиться на конкретном мини-НПЗ, продолжил глава Забайкалья, зависит от того, какая технология последовательной переработки будет использоваться и насколько длинный технологический цикл предусматривается. «Первичное: прямогонная, нафта, бензины — это первый этап. После этого есть следующие этапы переработки», — уточнил он и отметил, что с определенного объема переработки эти этапы доступны «практически в любом исполнении». Он также заявил, что в стране уже есть большой опыт эксплуатации мини-НПЗ.
На вопрос о сроках развертывания такого производства Осипов отметил, что работа может занять до года, но все зависит от масштаба проекта. Кроме того, масштабировать такие НПЗ «можно по-разному», отметил он. «Можно покупать установки, я условно скажу, допустим, на 50 тыс. т их просто ставить параллельно рядом, а потом замыкать их, например, на какой-то другой установке, в которой туда обрабатываются фракции бензиновые до получения высококачественного бензина», — объяснил губернатор.
Предложение о создании сети малых нефтеперерабатывающих заводов Осипов озвучил на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным 8 июля. «Понятно, что враг будет наносить удары и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас в этих условиях? Мы смогли бы предложение на внутреннем рынке увеличить», — сказал глава Забайкалья. Путин поддержал его идею и заявил, что «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб».
3 июля Осипов анонсировал введение механизма электронной очереди в Забайкалье, чтобы сделать процесс распределения бензина более прозрачным и исключить хаотичное скопление машин. «Разговаривал с водителями. Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей», — сказал тогда губернатор.
По подсчетам РБК, полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули около 80 регионов России. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн т — лишь на 4% меньше, чем годом ранее.
Вице-премьер Александр Новак 1 июля заявил, что внутренний рынок обеспечен горючим. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов, внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
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