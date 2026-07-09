Глава Забайкалья рассказал, как малые НПЗ помогут рынку топлива

На вопрос о сроках развертывания такого производства Осипов отметил, что работа может занять до года, но все зависит от масштаба проекта. Кроме того, масштабировать такие НПЗ «можно по-разному», отметил он. «Можно покупать установки, я условно скажу, допустим, на 50 тыс. т их просто ставить параллельно рядом, а потом замыкать их, например, на какой-то другой установке, в которой туда обрабатываются фракции бензиновые до получения высококачественного бензина», — объяснил губернатор.