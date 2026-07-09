«QR-коды на бензин — фейк», заявили в облпромторге Волгограда

В Волгоградской области не вводили новых ограничений на отпуск топлива. Облпромторг сообщил: за минувшие сутки, 8 июля 2026 года, никаких новых лимитов на АЗС не появилось, и вводить их пока не планируют.
Ранее топливные сети ограничили отпуск бензина на АЗС: не больше 20 литров за одну транзакцию. Лимит на дизельное топливо составляет 60 литров в городе и 200 литров на трассах. Мера позволяет резервировать топливо для социальных, медицинских и оперативных служб.
В комитете отметили, что информация о введении QR-кодов на топливо не соответствует действительности и является фейком. Ведомства призывают доверять только официальным источникам.
Владельцам топливных карт доступны отдельные условия отпуска топлива. Подробности можно узнать на горячих линиях топливных компаний.
Профильные и надзорные ведомства Волгоградской области продолжают мониторинг ситуации на АЗС.
Ранее сообщалось о возможности введения новых правил продажи бензина.