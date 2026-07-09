В ОП поддержали законопроект о развитии аудиторской деятельности

Кроме того, актуализируется порядок формирования коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов (СРО) и требования к членству в СРО в части деловой репутации, а также закрепляются полномочия СРО обращаться в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным. Наконец, усиливаются требования к руководителям аудиторской организации. Уточняется порядок обмена квалификационных аттестатов аудитора (в том числе выданных до 1 января 2011 года и действующих до сих пор) в случае изменения фамилии или других данных аудитора или утрате (утере) аттестата, а также оснований аннулирования квалификационного аттестата аудитора.