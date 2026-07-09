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В ОП поддержали законопроект о развитии аудиторской деятельности

Член комиссии комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров отметил, что аудитор должен стать одной из самых престижных профессий.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Законопроект о совершенствовании аудита повысит его роль в системе финансового контроля, в Общественной палате (ОП) РФ поддерживают принятие этого документа. Об этом ТАСС сообщил член комиссии комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров по итогам совещания «Актуальные вопросы аудиторской деятельности в Российской Федерации», которое прошло в палате.

«Мы концептуально поддерживаем принятие законопроекта “О внесении изменений в Федеральный закон “Об аудиторской деятельности” (в части совершенствования нормативного регулирования аудиторской отрасли с целью повышения эффективности ее функционирования). Сейчас крайне важно повысить роль аудита, сделать так, чтобы он работал в интересах государства, повышал прозрачность управленческих процессов”, — сказал Машаров.

По его словам, аудитор должен стать одной из самых престижных профессий, при этом роль СРО (саморегулируемой организации) аудиторов необходимо законодательно укреплять и максимально расширять их полномочия.

Накануне законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Законопроект уточняет основания для исключения аудиторской организации из профильного реестра, правила подписания аудиторского заключения, режим информационного обмена между Казначейством и Банком России о результатах проверок аудиторских организаций.

Кроме того, актуализируется порядок формирования коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов (СРО) и требования к членству в СРО в части деловой репутации, а также закрепляются полномочия СРО обращаться в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным. Наконец, усиливаются требования к руководителям аудиторской организации. Уточняется порядок обмена квалификационных аттестатов аудитора (в том числе выданных до 1 января 2011 года и действующих до сих пор) в случае изменения фамилии или других данных аудитора или утрате (утере) аттестата, а также оснований аннулирования квалификационного аттестата аудитора.

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