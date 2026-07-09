В Минтрансе допустили изменения в расписании авиарейсов в столичном регионе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ не исключил корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий.
«В ночь на пятницу, 10 июля и до конца выходных в Москве ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении министерства в «Максе».
Росавиация рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков, заранее продумать поездку в аэропорт, поскольку из-за непогоды движение на автомобильных дорогах может быть затруднено. Также агентство советует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения. «Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме. Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора», — отмечает ведомство.