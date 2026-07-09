Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс предупредил о возможной отмене рейсов из Москвы из-за непогоды

Из-за интенсивных осадков и сильного ветра возможности взлета и посадки в московских аэропортах могут быть ограничены. В связи с этим не исключаются переносы или отмены рейсов, предупреждает пресс-служба Минтранса.

Из-за интенсивных осадков и сильного ветра возможности взлета и посадки в московских аэропортах могут быть ограничены. В связи с этим не исключаются переносы или отмены рейсов, предупреждает пресс-служба Минтранса.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах и продумать план действий на случай отмены рейса. «Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме», — заверили в ведомстве.

В ночь на 10 июля и в следующие два дня на территории московского региона ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу в Москве может выпасть от четверти до месячной нормы осадков.