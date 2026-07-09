Минтранс предупредил о возможной отмене рейсов из Москвы из-за непогоды

В ночь на 10 июля и в следующие два дня на территории московского региона ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу в Москве может выпасть от четверти до месячной нормы осадков.