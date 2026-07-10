FT рассказала о потенциальном конфликте Трампа с нефтекомпаниями США

ExxonMobil и Chevron, по прогнозам, объявят о чистой прибыли за второй квартал в размере $15 млрд и $9,7 млрд соответственно. Это более чем в три раза превышает показатели предыдущего квартала. Рост связан с высокими ценами на сырую нефть, дизельное топливо и авиакеросин, вызванными конфликтом.