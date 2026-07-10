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FT рассказала о потенциальном конфликте Трампа с нефтекомпаниями США

ExxonMobil и Chevron могут объявить о чистой прибыли за второй квартал в размере $15 млрд и $9,7 млрд. Рекордные показатели могут стать причиной конфликта компаний с Трампом, тот уже обвинил их в спекулятивном росте цен.

Источник: РБК

Крупнейшие американские нефтяные компании готовятся отчитаться о рекордной прибыли на фоне войны с Ираном, что повышает риски конфлкита с президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times.

ExxonMobil и Chevron, по прогнозам, объявят о чистой прибыли за второй квартал в размере $15 млрд и $9,7 млрд соответственно. Это более чем в три раза превышает показатели предыдущего квартала. Рост связан с высокими ценами на сырую нефть, дизельное топливо и авиакеросин, вызванными конфликтом.

Конфликт привел к одному из крупнейших перебоев с поставками нефти в истории после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив. Цены на сырую нефть подскочили выше $100 за баррель. Американские компании воспользовались дефицитом, нарастив экспорт нефти и нефтепродуктов до рекордных уровней.

Как прогнозирует FT, рекордная прибыль вызовет негативную реакцию в Вашингтоне. Трамп уже обвинил компании в спекулятивном росте цен всего за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс. Он приказал Минюсту провести расследование в отношении энергетических компаний по подозрению в завышении цен.

Средняя цена бензина в США выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом — до $3,8 за галлон. Дизельное топливо подорожало на 30% — до $4,8 за галлон. Высокие цены на топливо стали растущей угрозой для республиканцев, которые борются за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса.

Менее месяца назад, 18 июня, стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.

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