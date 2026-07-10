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Доля кипрской Capefar Limited в «Усть-Луга Ойл» передана в управление компании

Долю кипрского акционера АО «Усть-Луга Ойл» Capefar Limited передали во временное управление самой компании. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Долю кипрского акционера АО «Усть-Луга Ойл» Capefar Limited передали во временное управление самой компании. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Речь идет о пакете в 26% акций (499,7 тыс. штук), который ранее связывали с нефтетрейдером Gunvor. Остальными долями в портовом терминале по состоянию на конец 2025 года владели АО «Капелла УИ» (управляет комбинированным ЗПИФ «Капелла Альтернативный Фонд III» с долей почти 49%) и структура «Транснефти» — ООО «Транснефть — Балтика» (чуть более 25%).

АО «Усть-Луга Ойл» оперирует крупным терминалом, который обеспечивает перевалку различных видов нефтепродуктов (включая мазут, вакуумный газойль, нафту и бензин), а также стабильного газового конденсата с железной дороги на морские суда.