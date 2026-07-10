Доля кипрской Capefar Limited в «Усть-Луга Ойл» передана в управление компании

Речь идет о пакете в 26% акций (499,7 тыс. штук), который ранее связывали с нефтетрейдером Gunvor. Остальными долями в портовом терминале по состоянию на конец 2025 года владели АО «Капелла УИ» (управляет комбинированным ЗПИФ «Капелла Альтернативный Фонд III» с долей почти 49%) и структура «Транснефти» — ООО «Транснефть — Балтика» (чуть более 25%).