В России могут изменить способ назначения единого пособия для малообеспеченных семей

В России предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Копия письма есть у ТАСС.
«…Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов (включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума), позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим», — говорится в письме.
В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов.
Помимо этого, депутат предлагает запустить на «Госуслугах» специальный раздел «Госуслуги. Семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями.
По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, крепкие и дружные семьи — опора государства.