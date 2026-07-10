В России могут изменить способ назначения единого пособия для малообеспеченных семей

В России предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Копия письма есть у ТАСС.