Эксперт Стрельникова: Китай вряд ли сможет закрепить лидерство в Арктике без РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Китай вряд ли сможет закрепить самостоятельное лидерство в Арктике без сотрудничества с Россией, в том числе из-за отсутствия собственных территорий за полярным кругом. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИКСА РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.
«В контексте Китая можно сказать, что Китай тоже активно развивается, вкладывается и так далее, но тем не менее, вряд ли он сможет свое лидерство без России каким-то образом в Арктике, не имея тем более территорий за полярным кругом, закрепить», — сказала она.
По словам Стрельниковой, Китай, не имея собственных арктических территорий, позиционирует себя как околоарктическое государство и делает ставку прежде всего на экономические инструменты усиления влияния в регионе. «Он делает ставку на экономику, в первую очередь на инвестиции в инфраструктуру, в проекты, которые связаны с добычей ресурсов, в развитие своего ледокольного флота», — отметила эксперт.
Стрельникова добавила, что Китай также последовательно развивает научно-исследовательский ледокольный флот. По ее словам, у страны уже есть четыре ледокола. При этом Россия остается единственным государством, располагающим атомным ледокольным флотом, что обеспечивает ей долгосрочные преимущества в Арктике, считает эксперт.
По оценке Стрельниковой, Пекин продолжит наращивать инвестиции и присутствие в регионе, однако географические ограничения и отсутствие собственных территорий за полярным кругом осложняют возможность самостоятельного закрепления китайского лидерства в Арктике.