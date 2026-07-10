Эксперт Стрельникова: Китай вряд ли сможет закрепить лидерство в Арктике без РФ

«В контексте Китая можно сказать, что Китай тоже активно развивается, вкладывается и так далее, но тем не менее, вряд ли он сможет свое лидерство без России каким-то образом в Арктике, не имея тем более территорий за полярным кругом, закрепить», — сказала она.