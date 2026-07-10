«Авито Работа» и «ПЭК»: работодатели стали искать специалистов ЖКХ на 60% чаще

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество предложений о работе для специалистов ЖКХ и городской инфраструктуры выросло в России на 60% с начала 2026 года в сравнении с 2025 годом. Средний доход в сфере превысил 80 тыс. рублей, сказано в исследовании «Авито Работы» и транспортной компании «ПЭК», с результатами которого ознакомился ТАСС.
«Больше всего новых предложений о работе в целом по России пришлось на сферу ЖКХ и городской инфраструктуры с приростом 60%. Средний доход в лидирующей сфере — ЖКХ и городской инфраструктуре — составил 80 366 рублей в месяц. На втором месте — сегмент организации мероприятий с приростом 41% и средним зарплатным предложением 89 742 рубля в месяц», — сказано в исследовании.
Аналитики добавили, что работодатели стали чаще искать специалистов в области энергетики — 24%. Их средняя зарплата приблизилась к 77,5 тыс. рублей. Кроме того, на 16% более востребованными стали работники СМИ и издательств. В свою очередь спрос на сотрудников банков и финансовых организаций увеличился на 11%, а их зарплата до 76,4 тыс. рублей в месяц.
«Рынок труда продолжает расти, и мы видим, что спрос охватывает самые разные отрасли: от ЖКХ до организации мероприятий. Компании усиливают конкуренцию за специалистов, предлагая не только достойную оплату, но и гибкие форматы занятости, социальные гарантии и возможности для карьерного роста», — приводятся слова директора бизнес-направления «Авито Работы» Андрея Кучеренкова.