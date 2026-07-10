«Авито Работа» и «ПЭК»: работодатели стали искать специалистов ЖКХ на 60% чаще

Аналитики добавили, что работодатели стали чаще искать специалистов в области энергетики — 24%. Их средняя зарплата приблизилась к 77,5 тыс. рублей. Кроме того, на 16% более востребованными стали работники СМИ и издательств. В свою очередь спрос на сотрудников банков и финансовых организаций увеличился на 11%, а их зарплата до 76,4 тыс. рублей в месяц.