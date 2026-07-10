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Россиянам напомнили, на что можно оформить налоговый вычет в 2026 году

Депутат Камнев: налоговый вычет можно оформить на образование и лечение.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году россияне смогут получить социальный налоговый вычет на сумму до 150 тыс. рублей за расходы на образование, лечение и фитнес. При этом на дорогостоящее лечение лимит не распространяется. Об этом заявил депутат Госдумы Георгий Камнев.

Депутат уточнил, что вернуть налог можно лишь в том случае, если и услуги, и организация есть в утвержденных кабмином списках.

«Социальный вычет на обучение детей: лимит суммы, с которой считается возврат, — 110 тысяч на каждого ребенка, но это на обоих родителей. Лимит вычета на покупку жилья в 2026 году — 260 тысяч рублей, за проценты по ипотеке — 390 тысяч», — сказал он для РИА Новости.

Камнев также напомнил, что существует социальный вычет на благотворительность. Он позволяет возместить 13% от суммы пожертвований, но не более 25% от годового дохода человека.

Напомним, что с 1 сентября россиянам будет доступен налоговый вычет на долгосрочные сбережения.

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