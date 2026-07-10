Россиянам напомнили, на что можно оформить налоговый вычет в 2026 году

«Социальный вычет на обучение детей: лимит суммы, с которой считается возврат, — 110 тысяч на каждого ребенка, но это на обоих родителей. Лимит вычета на покупку жилья в 2026 году — 260 тысяч рублей, за проценты по ипотеке — 390 тысяч», — сказал он для РИА Новости.