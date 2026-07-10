Расширять рынки сбыта хабаровским производителям помогают региональные меры господдержки. Местный производитель эко-упаковки ИП Радик М. Р. модернизирует производство и запустит новую линию по выпуску двухслойных стаканчиков. На закупку современного оборудования предприниматель получил льготный заем в региональном Фонде развития промышленности, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края.
«Теперь предприятие нарастит объемы производства стаканчиков для горячих напитков, а также полностью закроет потребность в пластиковых крышках и брендировании продукции», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве промышленности торговли края, проект решает главную задачу региональной программы поддержки, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Демешина, — формирует законченную цепочку создания продукции внутри края. Деньги, которые раньше уходили подрядчикам в другие регионы, теперь останутся в местной экономике.
Хабаровский предприниматель открывает новую линию по выпуску двухслойных стаканчиков. Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края.
Хабаровский предприниматель открывает новую линию по выпуску двухслойных стаканчиков. Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края.
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«В рамках нового проекта Фонд профинансировал закупку трех ключевых узлов производственной линии: станка для формовки двухслойных стаканчиков, аппарата для литья пластиковых крышек и машины для прямого нанесения брендированной атрибутики на готовую продукцию. Ранее предприниматель был вынужден заказывать нанесение логотипов у сторонних подрядчиков, что увеличивало сроки поставок и стоимость продукции. За счет увеличения уровня автоматизации компания сможет нарастить свое присутствие на рынке и снизить закупочные цены», — отметил директор ФРП края Станислав Костинский.
Переход на самостоятельное производство комплектующих даст предприятию и ряд других преимуществ, одно из которых забота о потребителях — жителях Хабаровского края. Двухслойные стенки создают воздушную прослойку, надежно изолируя жар, поэтому пить кофе или какао на зимней прогулке станет гораздо безопаснее и приятнее.
«Мы также надеемся, что запуск собственного производства откроет доступ к новым контрактам с предприятиями общепита и службами доставки, которым важна комплексная поставка “стакан + крышка” от одного поставщика. За прошлый год мы изготовили более 2 миллионов стаканчиков, из которых 410 тысяч были выполнены по индивидуальным макетам для локальных кофеен. Для производства всей продукции потребовалось более 25 тонн картона», — рассказал индивидуальный предприниматель Михаил Радик.
В этом году Фонд развития промышленности Хабаровского края планирует направить на поддержку компаний более 430 млн рублей. На сегодняшний день на рассмотрении находятся 4 заявки на общую сумму свыше 165 млн рублей, ожидает финансирования проект на 24,8 млн рублей.