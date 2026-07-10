Хабаровский предприниматель открывает новую линию по выпуску двухслойных стаканчиков

«Мы также надеемся, что запуск собственного производства откроет доступ к новым контрактам с предприятиями общепита и службами доставки, которым важна комплексная поставка “стакан + крышка” от одного поставщика. За прошлый год мы изготовили более 2 миллионов стаканчиков, из которых 410 тысяч были выполнены по индивидуальным макетам для локальных кофеен. Для производства всей продукции потребовалось более 25 тонн картона», — рассказал индивидуальный предприниматель Михаил Радик.