Новосибирским предприятиям советуют перевести сотрудников на удалёнку из-за кризиса с топливом

Организациям (работодателям) с любой формой собственности, не связанным с обеспечением жизнедеятельности населения, рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы и сократить расход топлива, чтобы уменьшить его потребление, не нарушая социальные, экономические процессы и требования законодательства, до снятия режима повышенной готовности.