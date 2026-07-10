Новосибирским предприятиям советуют перевести сотрудников на удалёнку из-за кризиса с топливом

В Новосибирской области обнародовали полный текст постановления о введении режима повышенной готовности в связи с топливным кризисом. Губернатор Андрей Травников объявил об этом режиме вечером 6 июля, отметив сокращение лимитов на отпуск бензина и дизельного топлива.
Постановление обязывает руководителей областных ведомств и подведомственных учреждений экономить топливо и использовать его только для решения критически важных задач. Сотрудникам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.
Организациям (работодателям) с любой формой собственности, не связанным с обеспечением жизнедеятельности населения, рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы и сократить расход топлива, чтобы уменьшить его потребление, не нарушая социальные, экономические процессы и требования законодательства, до снятия режима повышенной готовности.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирск в «красной зоне», драки, лже-полицейские и мангалы в очередях.
Татьяна Картавых